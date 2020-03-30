«زعبيل هاوس» .. جلسات عبر إنستغرام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف نادي ناتيف، أحدث نادٍ رياضي في دبي بمساحات تمرين داخلية وخارجية، والواقع ضمن فندق زعبيل هاوس من جميرا، الروضة، عن إطلاق سلسلةٍ مبتكرةٍ من جلسات التدريب عبر إنستغرام تحت شعار «نشاط يوم الاثنين» #MondayMotivation، وانطلاقاً من فلسفة الفندق القائمة على رعاية المجتمع الذي يحتضنه وتلبية تطلعات جمهور الفندق في دبي، عمل فريق الفندق على ابتكار سلسلةٍ من الأنشطة التي تهدف لمساعدة جمهوره على الحفاظ على نشاطهم خلال فترة بقائهم في المنزل، حيث سيقوم المدربون الخبراء من نادي ناتيف الرياضي في الفندق بمشاركة بعض التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في المنزل عبر حساب الانستغرام @zabeelhousethegreens كل يوم اثنين. ويعمل المدربون على تحفيز الجمهور على التمرّن وزيادة نشاطهم .