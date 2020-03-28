المتأهلون لـ«طوكيو 2020» يضمنون المشاركة في دورة 2021

المصدر: عواصم – وكالات

أكدت مصادر متطابقة أول من أمس أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي كانت مقررة الصيف المقبل قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل.

وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ32 التي كان مقرراً أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف أول من أمس أن نحو 57 بالمئة من الـ11 ألف رياضي ورياضية كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر «توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) شرح أولاً أسباب التأجيل، ثم قال إن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائياً لعام 2021».

وأضاف المصدر «كان أحد الموضوعات الرئيسية هو معرفة متى وكيف سيتم تنظيم التصفيات. وفي بعض الاتحادات، العديد من الرياضيين غير مؤهلين ويحتاج الأمر لتنظيمها إلى ثلاثة أشهر على الأقل قبل الألعاب الأولمبية».

موعد

وذكر تقرير إخباري أمس أن اللجنة الأولمبية الدولية ستحدد الموعد الجديد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال ثلاثة أسابيع.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن مصدراً كشف أن اللجنة الأولمبية الدولية ربما تقرر إقامة الدورة الأولمبية في ربيع العام المقبل بناء على طلب اتحادات رياضية دولية، وذلك لتفادي درجات الحرارة المرتفعة في الفترات ذات الطقس الحار في طوكيو.

مطالبة

في الأثناء حض اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم أمس اللجنة الأولمبية الدولية على رفع حاجز السن من أجل أولمبياد طوكيو في 2021 لضمان مشاركة اللاعبين الذين ساهموا في صعود فرقهم.

وتقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية على اللاعبين الأقل من 23 عاما فقط. وفي 2020 يحق للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997 المشاركة.

لكن قرار تأجيل الألعاب إلى العام المقبل أثار مخاوف حول غياب بعض اللاعبين بسبب تجاوز حاجز السن.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الاتحاد الكوري قوله في رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي «نود أن نطلب منكم اتخاذ خطوات لضمان مشاركة اللاعبين الذين ساعدوا بلادهم على التأهل للأولمبياد».

وفازت كوريا الجنوبية ببطولة آسيا تحت 23 عاماً في يناير لتضمن التأهل للألعاب الأولمبية، ويعتمد الفريق بشدة على لاعبين ولدوا في 1997 ومن بينهم أفضل لاعب في البطولة وون دو-جاي وأفضل حارس سونج بوم-كون.