الزرعوني: تأجيل الأولمبياد جاء في وقته

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الغولف الأمين العام للاتحاد العربي، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021 جاء في وقته، خاصة وأن العالم يعيش حالياً أجواء انتشار فيروس كورونا، والذي يهدد العالم إذا لم تتخذ الدول الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وقال: الأولمبياد من أكبر الأحداث الرياضية العالمية ويجمع نجوم الرياضة وقيادتها حول العالم، ويحتاج للعديد من مراحل الإعداد والظروف الحالية من إقامته من منطلق الحفاظ على الرياضيين والرياضيات، واعتبار أن صحة الإنسان وسلامته تأتي في المقام الأول وتعتبر أهم من الفوز الرياضي.



وطالب الزرعوني اللاعبين بمواصلة تدريباتهم عن بعد مع التقيد بالخطوات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن اتحاد الغولف اتخذ خطوات التدريب عن بعد مبكراً للحفاظ على سلامة اللاعبين.



من ناحية أخرى يواصل اتحاد الغولف تطبيق مبدأ العمل عن بعد، من خلال التقنيات الحديثة التي يتواصل من خلالها الاتحاد مع الجميع، وتم التنبيه على الأندية بتنفيذ الإرشادات والضوابط التحذيرية حول ممارسة العمل في الظروف الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا.