الإدارة الجديدة للطائرة تحدد مصير مباريات الموسم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن قرار تأجيل البطولات إلى أوائل الموسم المقبل، جاء بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في ظل الظروف الحالية، وتعليق النشاط الرياضي في الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وقال: الاتحاد عندما قرر أن يكون لمجلس الإدارة الجديد، حرية تحديد مصير مسابقات الموسم الجاري بإكمالها في بداية الموسم المقبل، أو إلغاءها يهدف لعدم فرض رأي على المجلس الجديد أو تعريضه لضغوط أو إحراج بسبب جدول النشاط الرياضي.

وأضاف: مسابقات الموسم الجاري كانت على وشك النهاية، إذ شارف دوري الشباب للكرة الطائرة على الوصول إلى المباراة النهائية، واقتربت فرق الدوري العام للرجال من المربع الذهبي، وكذلك كانت منافسات السيدات على وشك النهاية، ولم يكن هناك متبقٍ سوى كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال.

وأشار إلى أن خطط اتحاد الطائرة، كانت تتضمن انتهاء المسابقات قبل بداية شهر رمضان كما حدث في المواسم الأخيرة، ولكن أمام الوضع الحالي، كان على الجميع اتخاذ القرار المناسب، لأن حياة الإنسان أهم.