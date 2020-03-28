راشد آل علي: سلامة الرياضيين أهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، عن حزنه لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا، مشدداً على أن قرار التأجيل مؤلم، ولكن لا بد منه للمحافظة على سلامة الرياضيين في العالم.

وأشار آل علي إلى أن أبناء أسرة «كاراتيه العالم»، كانوا يتطلعون بشغف إلى تحقيق حلمهم في الظهور التاريخي في الأولمبياد، منوهاً إلى أن قرار التأجيل أحزن الجميع، ولكن لا مفر من اتخاذه والعمل على تطبيقه بحرص في إطار مساعي اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة اليابانية المنظمة للأولمبياد، والاتحادات الأهلية في العالم، في مواجهة كورونا، متمنياً أن يأتي صيف العام 2021، والعالم معافى من الفيروس.

جهود

وأشار راشد آل علي إلى أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، جاء اضطرارياً في ظل جهود دولية حثيثة في التصدي لـ«كورونا»، وحماية جميع الرياضيين من الآثار الخطيرة المتوقعة للفيروس، منوهاً إلى أن المشاركة في حدث رياضي يتوقع أن يسبب خطراً على المشاركين فيه، لا طائل منه، وتأجيله أفضل وأسلم للجميع.