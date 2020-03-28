غافيريا دراج الإمارات يهزم «كورونا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات تعافيه من فيروس «كورونا» المستجد، والذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدراجات الهوائية قبل إلغاء المرحلتين الأخيرتين بسبب اكتشاف حالتين إيجابيتين فبراير الماضي.

وأعلن غافيريا عن تعافيه من المرض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أول من أمس، وكتب «الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءت سلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى».

ووجه الدراج الكولومبي الشكر إلى الطواقم الطبية التي اعتنت به في الإمارات، وقال: أشكر الفريق الصحي الذي اعتنى بي في الإمارات على عملهم الرائع وتفانيهم، وكل من دعمني خلال فترة النقاهة والشفاء.

وأضاف: آمل أن تنتهي هذه الفترة الاستثنائية التي نعيشها جميعا، وأن نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولا يزال غافيريا موجودا في الإمارات، مؤكدا أن تركيزه ينصب على العودة إلى بلاده والاجتماع مجددا مع عائلته.

وكان الدراج الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا 12 الجاري مؤكداً التزامه بالإجراءات الاحترازية والبقاء في الحجر الصحي عقب إعلان اللجنة المنظمة عن إصابتين في صفوف أحد الطواقم المساعدة للفرق المشاركة في الطواف.

ويعد غافيريا أحد أبرز الدراجين المتخصصين في السرعة وحمل ألوان فريق كويك ستيب البلجيكي بين 2015 و2018 قبل أن ينتقل إلى فريق الإمارات في 2019.