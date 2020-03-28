حملة لجمع 11 مليون يورو لمكافحة «كوفيد»

المصدر: عواصم - وكالات

أطلق الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي، ومواطنه باو غاسول لاعب كرة السلة حملة لجمع 11 مليون يورو للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، فيما أعلن الصربي ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في التنس، تبرعه بمليون يورو لمساعدة بلده على شراء أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة الوباء .

وأعلن نادال على حسابه على «تويتر» أن الحملة تهدف لتوحيد جهود الرياضيين الإسبان ومشاركتهم لمساعدة ما يقارب من مليون و350 ألف شخص.

وفي المقابل تحدث ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو من إسبانيا، حيث يمضي مع عائلته في العزل المنزلي بموجب تعليمات السلطات المحلية بالبلاد،مؤكداً أنه يسعى للاستمتاع بوقته مع العائلة، وقال: لا أذكر أنني أمضيت وقتاً طويلاً هكذا مع عائلتي منذ أن أصبحت أباً.