زوجان في دبي ينظمان سباق ماراثون على شرفة منزلهما

المصدر: أ ف ب

سيجري زوجان من جنوب إفريقيا يعيشان في دبي سباق ماراتون على شرفتهما بهدف رفع معنويات الأشخاص المحجورين في منازلهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كولين ألين "41 عاما" الذي سيقوم بهذا النشاط برفقة زوجته هيلدا اليوم "الجمعة" إن التحدي سيبدأ عند السادسة صباح "السبت" بالتوقيت المحلي على شرفة تمتد على 19 مترا ومن المقرر أن يستمر من سبع إلى ثماني ساعات.

وأوضح ألين أنهما يعتزمان اجتياز مسافة 42,2 كيلومترا حتى لو لم يكن من السهل الركض من جهة إلى أخرى على الشرفة. إلا أن كولين وهيلدا ليسا أول من قام بهذا التحدي.

فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر عدد من الأشخاص مقاطع فيديو لأنفسهم فيما يجرون سباقات ماراتون في المنزل.

على شرفة يبلغ طولها سبعة أمتار في جنوب غرب فرنسا، قام رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بأكثر من ستة آلاف رحلة ذهابا وإيابا في بث مباشر على "إنستغرام" حيث كان يشجعه العديد من متابعيه في سباق استمر أكثر من ست ساعات.

وركض رجل آخر حول شرفته 727 مرة ليكمل مسافة 42,2 كيلومترا في ما يزيد قليلا عن خمس ساعات على وقع تصفيق جيرانه. وستتم مشاركة سباق الزوجين الجنوب إفريقيين مباشرة على الشبكات الاجتماعية.

وقال ألين المتخصص في الرياضة في الهواء الطلق الذي شارك في العديد من سباقات الماراتون في أنحاء العالم إن الفكرة تقوم على تشجيع الناس على "التفكير في شيء آخر".

وأضاف "سيدفع ذلك الناس أيضا إلى التواصل عندما يكونون قلقين" مشيرا الى أن الكثير من الأشخاص يريدون خوض هذه التجربة الآن.

لكن الجري في ماراثون يتطلب تدريبا كافيا. وستساهم ابنة الزوجين جينا البالغة من العمر 10 سنوات في هذا الماراتون من خلال توفيرها الماء والوجبات الخفيفة لوالديها.