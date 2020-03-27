رياضيو العالم يؤيدون القرار

المصدر: وكالات - البيان الرياضي

أيد رياضيون عالميون تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى 2021. وقال البريطاني أليستير براونلي بطل الترايثلون الأولمبي المزدوج: «من الواضح أن القرار كان الأصعب بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، وأصحاب المصلحة الآخرين، ولكنهم في النهاية اتخذوا القرار الصحيح، وفي رأيي أن الرياضيين المشاركين هم أصحاب القرار الحقيقي».

كما قالت البريطانية جاسمين سايير بطلة القفز الطويل في ألعاب القوى: «اُتُخذ الخيار الصحيح، والآن علينا أن نبقى في المنزل لحماية أنفسنا والجميع، انظروا لبعضنا البعض، ستكون الرياضة هنا عندما ينتهي هذا الفيروس».

ورأى كالوم سكينر البطل الأولمبي الإنجليزي المتقاعد في سباق الدراجات أنه «تم اتخاذ القرار الصحيح، ونعرف أن طوكيو ستقدم في 2021، دورة ألعاب كاملة، تحتفل من خلالها بالعالم لبدء مرحلة ما بعد الوباء».

وقالت كادينا كوكس بطلة ركوب الدراجات وألعاب القوى: «الاختيار الصحيح أن الصحة قبل كل شيء، ولنبقى جميعاً معاً في هذه الأوقات العصيبة، وعندما يحين الوقت المناسب، يمكننا الاستمتاع بالألعاب وإرثها الأولمبي».

وأكد نحو 65 % من الرياضيين أن استعداداتهم تعطلت بشكل كبير، بسبب الإجراءات المفروضة حالياً لمجابهة فيروس «كورونا»، فيما قال 25%: إنهم لا يستطيعون التدريب على الإطلاق، واعتبر 87% من الرياضيين أن القوانين المحلية بخصوص التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي، جعلت القيام بالتدريبات أمراً صعباً.