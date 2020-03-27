ترحيل مسابقات الرجبي إلى الموسم المقبل

قرر اتحاد الرجبي تعليق كل الدوريات والمسابقات والأنشطة ، مع ترحيل المباريات المتبقية من مختلف المسابقات إلى بداية الموسم المقبل، حفاظاً على حقوق ومكتسبات الأندية المشاركة في المسابقات، وتأتي تلك الخطوة في إطار الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية. وقرر الاتحاد البدء في تطبيق «العمل عن بعد» اعتباراً من الأحد المقبل، من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتخصصة التي تتيح إجراء الاجتماعات، والتواصل. (دبي - العوضي النمر)

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