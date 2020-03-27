تفاعل كبير مع مبادرة «تحدي التوازن»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تفاعل عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع، يتقدمهم نجوم الرياضة، مع مبادرة تحدي التوازن، التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن حملة تدرب في البيت، خلال فترة البقاء بالمنزل، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا» المستجد، والمبادرة عبارة عن تحدٍ للتوازن، لتحديد العمر البيولوجي، من أجل التحفيز على ممارسة النشاط الرياضي والتدريبات المنزلية لمختلف شرائح المجتمع، حفاظاً على اللياقة البدنية، واتباع أسلوب حياة صحي، وشارك في التحدي على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد كبير من الأشخاص العاديين إضافة إلى رياضيين وفنانين وإعلاميين وهواة، من خلال مشاركة بث فيديوهات للتحدي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المشاركين في التحدي، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونجوم الكرة السابقون ياسر سالم وسبيت خاطر، الذي تحدى علي مبخوت مهاجم الجزيرة وخميس إسماعيل لاعب الوحدة وبندر الأحبابي لاعب العين، عبر وسم «تحدي التوازن».