تعقيم شامل لمرافق وملاعب الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تماشياً مع الإجراءات الصحية والجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، قام نادي الفجيرة لكرة القدم، بتعقيم وتطهير كامل لمرافق وملاعب النادي كافة، بالإضافة للمكاتب الإدارية، كما شمل التعقيم أيضاً، مدرجات الملعب الرئيس، والعشب الطبيعي لكافة الملاعب الفرعية والألعاب الفردية والجماعية، ووجّه ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بالنادي، الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، لتوجيهاته الفورية بشأن تعقيم وتطهير كافة المرافق، منوهاً بأن موظفي النادي يمارسون العمل عن بعد، تطبيقاً لحملة «خلك بالبيت»، التي انتظمت في الدولة مؤخراً.