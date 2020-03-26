روضة السركال.. التزام تام بالإجراءات الوقائية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أكدت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج، ولاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج، وبطلة العالم المتوجة بآخر لقب لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي نظمت الشهر الماضي في الفجيرة وتوجت بالميدالية الذهبية في الفئة الثالثة للمنافسات، أنها ملتزمة ببرنامج الوقاية الذي أعلن أخيراً في إطار مكافحة فيروس كورونا «كوفيد -19».

وكشفت السركال أنها برغم حبها للعبة والتنافسية فيها، فإنها التزمت التزاماً صارماً مع بقية أفراد أسرتها بالبقاء في المنزل وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى، لعلمها التام أن القيادة الرشيدة لم تتخذ هذا القرار إلا للمصلحة العامة، وحفاظاً على الصحة والحماية من فيروس كوفيد- 19.

وأكدت أنه لحسن حظها أن لعبة الشطرنج من الألعاب التي يسهل التنافسية فيها عن بعد، وهو الأمر الذي سهّل عليها متابعة تدريباتها بشكل منتظم سواء مع مدرب المنتخب أو مدرب نادي أبوظبي للشطرنج، هذا فضلاً عن التنافسية والتدريبات اليومية مع شقيقاتها، فهن لاعبات شطرنج محترفات.

جهود

وثمنت السركال جهود نادي أبوظبي للشطرنج الذي سهل لها ولجميع اللاعبين واللاعبات في النادي مواصلة التدريبات عن بعد وعدم الانقطاع عن البرامج التدريبية إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها.

وعن الدراسة، أكدت السركال أنها أيضاً بفضل جهود وزارة التربية التعليم في توفير تقنيات التعليم عن بعد، لم تنقطع عن مواصلة دروسها عن بعد، وتؤدي الواجب المنزلي، ومن ثم التدريبات، لافتةً إلى أن إغلاق المدارس لا يعني إهمال الدراسة، فهي ملتزمة بالتعليم عن بعد كما التزامها بالتدريب عن بعد.