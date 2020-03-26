الرجبي يعلّق كل أنشطته وترحيل المسابقات للموسم المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

قرر اتحاد الرجبي تعليق كل الدوريات والمسابقات والأنشطة المختلفة، مع ترحيل المباريات المتبقية من مختلف المسابقات إلى بداية الموسم المقبل، حفاظاً على حقوق ومكتسبات الأندية المشاركة في تلك المسابقات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار التوجهات العامة بعدم التجمع حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر اتحاد الرجبي البدء رسمياً في تطبيق «العمل عن بعد» اعتباراً من الأحد المقبل، من خلال استخدام التقنيات والبرامج المختصة في ذلك التي تتيح إجراء الاجتماعات، والمناقشات.

والمتابعات، والتواصل، وكل الإجراءات اللازمة للتأكد، من ضمان تنفيذ سير العمل وتنفيذ المهام بشكل جيد، وحسب الجودة المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة، وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع الأوضاع الراهنة، وحرصاً على سلامة موظفيه والمتعاملين معه وغيرهم.