آسيا تتوحد لتحطيم سلسلة انتشار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن إطلاق حملة بمشاركة أبرز نجوم القارة، من أجل التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا المتجدد (كوفيد-19).

وقام الاتحاد بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain

والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي.

وتضم السلسلة الأولى من هذه الحملة، 8 لاعبين من نجوم قارة آسيا، ومن ضمنهم الصينية وانغ شوانغ، أفضل لاعبة في آسيا عام 2018، وثنائي نادي سوون بلو وينغز، تيري انتونيس ودونيل هنري، وكذلك الكورية الجنوبية جي سو-يون، لاعبة نادي تشيلسي، ولاعبين من البحرين منهما محمد الحردان.

وتعتبر هذه الحملة ضمن مواصلة التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو الاتحادات الوطنية الأعضاء وأسرة كرة القدم، ودعا الاتحاد إلى مشاهدة الجزء الأول من الحملة، والمساهمة عبر مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.