الوهيبي: البديل الأنسب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، قرار صائب بنسبة 100% في ظل الأوضاع الراهنة، التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19، مشيراً إلى أن ترحيل البطولات والأحداث، التي تنظمها الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب لعام 2021 و2022 أفضل بديل لتجاوز الأزمة الحالية والتضارب، الذي سيحدثه تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل. وقال: لم يكن هناك بديل عن تأجيل طوكيو 2020 لأنه حتى لو أصرت اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الدورة في موعدها وهو أمر صعب بكل تأكيد، فإن معظم دول العالم لن تشارك خوفاً على رياضييها، وبالتالي كان من الصعب إقامتها في موعدها خصوصاً أن تداعيات الفيروس لم تنته بعد.