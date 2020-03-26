الحمادي: الأزمة عالمية والتأجيل منطقي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال حسن عباس الحمادي مشرف الألعاب الجماعية بنادي الظفرة، أن تأجيل أولمبياد طوكيو، في ظل الأزمة العالمية الحالية، يعتبر قراراً منطقياً، ذاكراً أن فيروس «كورونا» لم يهدد بلداً واحداً، ولكنه هدد كل الدول، وأن الوضع العام يفرض الحذر وعدم التجمعات، ذاكراً أن المناشط الرياضية عالمياً، توقفت على المستوى المحلي، وبالتالي، إقامة حدث مثل الأولمبياد، يجمع العديد من الدول، يعتبر أمراً مستحيلاً، وقال الحمادي إن القرار في نفسه، يعتبر محبطاً، لأن كل الرياضيين ينتظرون الأولمبياد بشوق كبير، وأضاف: لكن صحة الإنسان هي الأهم، دون شك، والرياضة وسيلة للمحافظة على الصحة، وبالتالي، لا يمكن أن تكون سبباً في انتشار المرض، بإقامة مثل هذه الفعاليات، وأشار إلى أن الأولمبياد تحفز كل المشاركين على التحضير الجيد، لتحقيق أفضل النتائج، وبلوغ منصات التتويج.