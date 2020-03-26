محمد بن سليم: قرار صائب 100%

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، صحة قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لعام آخر، ووصفه بالخطوة الإيجابية وأحد أبرز الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وقال: «القرار صحيح 100%، ويهدف لحماية الرياضيين والعالم كله من الفيروس، الأولمبياد حدث رياضي عالمي ويتوجب الإعداد له في ظروف أفضل.

وأثنى بن سليم على قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد «طوكيو 2020»، واللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية الصيف المقبل، موضحاً أن وباء كورونا تسبب في تعطيل التحضيرات وتأجيل العديد من الدورات التأهيلية، وأربك الرياضيين، ولذلك لم تعد إقامة الألعاب الأولمبية في موعدها أمراً جيداً، وأضاف: تأجيل الأولمبياد يعكس رغبة اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية واللاعبين أنفسهم، والجميع طالب به من أجل حماية الأرواح البشرية، ونشكر اليابان على هذه الخطوة الجريئة.