الهاملي: إجراء سليم حفاظاً على سلامة اللاعبين

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

رحّب محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بقرار تأجيل الأولمبياد، مشيراً إلى أن صحة اللاعبين في المقام الأول وقرار التأجيل جاء للحفاظ على حياة اللاعبين وصحتهم، والذي يعد أكثر أهمية من أي شيء على الإطلاق، وما تشهده دول العالم من تداعيات لتفشي فيروس كورونا، وكان لا بد الأخذ في الاعتبار أن قرار التأجيل جاء في الوقت المناسب للحفاظ على صحة اللاعبين، مؤكداً أن توقف اللاعبين عن برامج التدريبات التي وضعت لهم خلال الفترة الماضية وتأجيل معظم المسابقات الرياضية الكبرى في الدولة وحول العالم نظراً لتفشي فيروس كورونا، كل ذلك كان له بالغ الأثر، فكان لا بد من النظر في قرار التأجيل. ونأمل من جميع اللاعبين التزام المنازل خلال الفترة المقبلة، تحسباً لانتشار الفيروس بشكل أكبر والمضاعفات الخطيرة التي تنشأ عن الإصابة به وما لذلك من أثر على المجتمع العالمي.