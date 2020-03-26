القرقاوي: قرار مناسب تأخّر لبعض الوقت

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، تأجيل أولمبياد طوكيو، قراراً مناسباً في الظروف الراهنة، وقال إنه توقع صدور القرار رسمياً قبل هذا الموعد، لأن الوضع العالمي المتأثر من «فيروس كورونا» لا يحتمل أي انتظار، لا سيما أن الأولمبياد معروف بتجمعها الكبير للمشاركين من جميع دول العالم، والتنقل الدائم في السفر من بلد إلى آخر، ومهما كانت التحوطات في البلد المضيف، من المستحيل التكيف مع الظروف الحالية، وأوضح القرقاوي أنهم في اتحاد كرة السلة بدأوا منذ وقت مبكر الالتزام بالتحوطات والعمل من بعد، مع تعقيم خاص لمقر الاتحاد في دبي، مشيراً إلى أن الاتحاد قرر إلغاء جميع المسابقات المتبقية في الموسم الحالي، ضماناً لسلامة الجميع، لأن الهدف الأسمى والأول حالياً هو المحافظة على النفوس، ومتى ما انحسرت آثار الوباء والقضاء عليه، يعود النشاط في وقت مناسب.