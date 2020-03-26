المطروشي: التأجيل ينعش آمال المبارزة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكدت هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة الإماراتي، وعضو المكتب التنفيذي ورئيسة مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي، أن تأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021 جاء لصالح المبارزة، حيث أنعش القرار آمال المبارزة الإماراتية، من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن كانت الفرصة صعبة بسبب ضيق الوقت سابقاً، كما أن الترحيل أعطى دافعاً كبيراً من أجل بذل جهد مضاعف واستثمار الفترة المقبلة، لتحقيق حلم التأهل الأولمبي، مشيرة إلى أن خطوة التأجيل تعتبر طبيعية ومنطقية في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بأسره، والتي أدت إلى تأجيل العديد من البطولات الدولية وليس الأولمبياد فقط.

وأضافت المطروشي لـ«البيان الرياضي»، إن اتحاد المبارزة بقيادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، يحرص على استثمار الفترة الحالية عبر مراجعة الخطط الاستراتيجية، ودراسة جميع الملفات من بينها تسليط الضوء على خطة الاحتراف، وإعادة تأهيل وصقل مهارات بعض اللاعبين خصوصاً أن الحظوظ ما زالت قائمة في ظل التأجيل وسيبذل الاتحاد قصارى جهده، من أجل حصد اللاعبين النقاط المطلوبة للتأهل.

ولفتت المطروشي إلى أنه من ضمن البرامج والبطولات الدولية المهمة، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد، هما بطولة العالم للسيدات، التي كان مقرراً إقامتها في شهر رمضان من 14 إلى 17 مايو في العاصمة أبوظبي، وتم تأجيلها حتى إشعار آخر، والتي تتزامن في الموعد نفسه مع بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة في دبي، متوجهة بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي وغيرهم من الجهات والشركاء.

وعن فرصتنا في التأهل إلى أولمبياد طوكيو، ذكرت المطروشي أن فرصتنا على مستوى السيدات أكبر عطفاً على الإنجازات الأخيرة لبنت الإمارات، والنتائج التي تحققت في البطولات والمحافل الخارجية والدولية، إلا أنه في الوقت ذاته توجد نماذج مشرفة لأبناء الإمارات الذين قدموا مستوى مميزاً في مختلف البطولات.