«السباحة» ينتظر حسم «العمومية»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ينتظر اتحاد السباحة رد الأندية أعضاء الجمعية العمومية بشأن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية والمقرر له يوم السبت المقبل في ظل المستجدات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وخاطب الاتحاد الأندية في رسالة رسمية لتحديد موقفها بخيارين إما بالموافقة على تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الدوري لشهر مايو المقبل أو بإقامتها في موعدها المحدد السبت المقبل وبنظام الاجتماع عن بعد، إذ إن اللائحة تفرض إقامة الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية، وهو ما يعني ضرورة إقامتها قبل نهاية مارس الجاري، وبالتالي تأجيلها لابد من أن يتم بموافقة أعضاء الجمعية، أو إقامتها في موعدها المحدد عن بعد.