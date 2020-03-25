"ابوظبي للدراجات" يطبق التدريب عن بعد بمحاكاة الواقع

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بدأ نادي ابوظبي للدراجات الهوائية في تطبيق نظام التدريب عن بعد باستخدام التقنية الحديثة (محاكاة الواقع)، حيث يشعر الدراج وكأنه في مسار حقيقي بتضاريس مختلفة جبلية و مستوية وحسب نوعية التمارين المطلوبة قوية أو عادية.

وصرح عبدالله سويدان مدير التدريب والشؤون الفنية بنادي ابوظبي أن التدريب عن بعد أفضل بديل للحفاظ على مستوى اللياقة والأداء للدراجين، وهو تدريب قريب جدا من الواقع وبإمكان الجهاز الفني مراقبة التمارين ومتابعة كافة التفاصيل الدقيقة عن جاهزية الدراج وكافة البيانات المتعلقة به والمؤشرات الحيوية للأداء.

وكشف سويدان أن الجهاز قادر على تصميم البرامج التدريبية حسب كل دراج وقدراته البدنية، كما يعد أحد أبرز الأساليب المعتمدة في الوقت الحالي لتعزيز جهود الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يواصل الدراجون تدريباتهم اليومية في منازلهم ويدعمون حملة "خلك في البيت" تحت شعار مارس رياضتك..حافظ على لياقتك.