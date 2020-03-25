تفاعل كبير مع «خلك نشيط.. وخلك سليم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفاعلت العديد من المؤسسات الإعلامية الوطنية مع مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم» التي أطلقها المجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وقدمت الدعم لهذه المبادرة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث تم بث التغريدات والرسائل والأفلام والصور التي تدعم المبادرة وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

برامج

وأطلقت مجموعة من الصالات الرياضية ومراكز التدريب الرسمية المعتمدة في دبي برامج تدريبية يتم بثها بشكل مباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويتم فيها تقديم تدريبات لياقة بدنية منزلية مقدمة من مجموعة من المدربين المحترفين العاملين فيها، وقد تفاعل مع المبادرة رياضيون من داخل الدولة ومن خارجها، حيث يتابع حسابات المجلس رياضيون ومسؤولون رياضيون من مختلف الدول الذين اطلعوا على المبادرة وأبدى عدد منهم سعادته وإعجابه بها.

كما تفاعل رياضيون وهواة مع المبادرة من خلال ابتكار تدريبات رياضية متنوعة تتناسب مع مساحة المنزل ومكان التدريب، سواء كان في الحديقة المنزلية أو السطح أو داخل الغرفة وباستخدام مختلف الوسائل ومن بينها وزن الجسم كنقطة ارتكاز أو وسائل منزلية متنوعة تكون جزءاً من معدات التدريب، وأيضاً إشراك الأطفال في التدريبات، كما شجعت المبادرة العديد من الأشخاص على إرسال مئات الصور والأفلام لتدريباتهم وإِشراك أشخاص من الأهل والأصدقاء ودعوتهم لخوض التحدي وإرسال صور تدريباتهم المنزلية المختلفة.

فئات مختلفة

وتنوعت فئات المتابعين بين الرجال والنساء، حيث وصلت نسبة الرجال المتابعين للمبادرة 79% فيما وصلت نسبة المتابعين من النساء إلى 21%، وكان غالبية المتابعين من الشباب من عمر 25 إلى 34 عاماً حيث بلغت نسبتهم 66.7% من المتابعين، ووصلت نسبة الشباب المتابعين من عمر 18 إلى 24 إلى 20.6%، وتوزعت باقي نسبة المتابعين الـ 11.8% على الأطفال والبالغين ما بين 35 إلى 65 عاماً، كما ضمت فئة المشاركين في المبادرة أصحاب الهمم، كما وصلت نسبة المتابعين من العرب 50.4%، والمتابعين من الناطقين باللغة الإنجليزية 47.5%، وكان من بين المتابعين من الناطقين باللغة الإيطالية والفرنسية والروسية والأوردو.

وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على استمرارهم في ممارسة الرياضة وتدريبات النشاط البدني في المنازل باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة لديهم مهما كانت بسيطة، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظاً على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

مشاركة

يمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم » من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين وسم تحدي مجلس دبي

الرياضي # DSCChallenge ، والإشارة إلى حساب المجلس @ dubaisc ، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.