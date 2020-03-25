إلغاء مهرجان ختامي المرموم للهجن

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن إلغاء مهرجان ختامي المرموم التراثي 2020 والذي كان مقرراً إقامته في شهر أبريل المقبل في ميدان المرموم بدبي. وقرر النادي في بيان رسمي أيضاً تعليق جميع الأنشطة في الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن حتى الموسم المقبل، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

ومن جهة أخرى، قررت اللجنة المنظمة لجائزة بيرق الناموس في نسخته الثالثة، اعتماد المناسبات الكبيرة للمشاركين بعد إلغاء مهرجان «ختامي المرموم»، على أن يتم تحديد الفائزين بعد ظهور نتائج فحص مهرجان ختامي الوثبة والانتهاء من مرحلة التثبيت.