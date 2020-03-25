«الجوجيتسو» يفعّل منظومة العمل عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، فيما يتعلق باتباع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تفعيل منظومة العمل عن بُعد، وأوضح الاتحاد أن هذا الإعلان يأتي بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتوفير جميع المقومات والأنظمة التقنية التي تساعد فرق العمل والإدارات على إنجاز مهامها على أكمل وجه، وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الوطنية الحثيثة والتضامن بين شرائح المجتمع المختلفة للحد من فيروس كورونا واحتوائه في الوقت الذي قدمت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في التعامل مع هذه الجائحة بشكلٍ استباقي منذ اللحظات الأولى، وشدد الاتحاد على ضرورة التزام جميع الأندية المحلية، والأكاديميات ومراكز التدريب بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية وإيقاف التدريب حتى إشعار آخر انطلاقاً من حرصه على سلامة الموظفين واللاعبين على حد سواء، إلا أنه وفي ظل إغلاق كافة الصالات والمنشآت الرياضية في الدولة ارتأى الاتحاد أن مثل هذه الإجراءات لا يجب أن تكون عائقاً أمام اللاعبين وغيرهم من أفراد المجتمع لمتابعة السعي نحو تحقيق المزيد من التطور والتقدم.

حملة من الرياضيين

وأطلق الاتحاد ومجموعة من أبرز الرياضيين حملة تُشجع على الانضمام إليهم في تدريباتهم اليومية تحت شعار «ابقَ آمناً وحافظ على لياقتك من منزلك»، وتعليقاً على الحملة التي يقودها لاعبو الجوجيتسو أضاف فهد الشامسي: «نخصص في الاتحاد جزءاً كبيراً من أنشطتنا لبناء جسور التعاون مع كافة شرائح المجتمع والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وكجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نُشجع على التفاعل مع القضايا الاجتماعية وتعزيز مبادئ التميّز والمثابرة والروح الرياضية. وتمنحنا الظروف الحالية فرصة مثالية لرد الجميل ومواصلة ترسيخ مشاعر الوحدة والتعاضد في فترة التباعد الاجتماعي».

تفاعل الكتبي

وعبر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تستضيف البطل فيصل الكتبي، أيقونة الجوجيتسو في الدولة، وأشهر النجوم الإماراتيين، وبينما تلتزم نخبة الرياضيين الإماراتيين بالمبادئ التوجيهية من حيث البقاء في المنازل، فإنهم لم يسمحوا للوضع الراهن بترك الأثر على تدريباتهم، فقد استعاضوا عن الصالات الرياضية بغرف معيشتهم ضمن مساعيهم للحفاظ على أفضل مستويات الجاهزية عند استئناف الموسم الرياضي، ويستعرض الكتبي، من خلال مقاطع الفيديو التي يُمكن متابعتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد (@UAEJJF)، عدداً من حركات الجوجيتسو وتمارين اللياقة العامة، وتهدف الحملة إلى تشجيع الجمهور العام إلى مشاركة نسختهم الخاصة من التمارين التي يستعرضها الكتبي باستخدام وسم #UAEJJFChallenge والإشارة إلى حساب الاتحاد.

وقال الكتبي: «نُشجع الناس على التصرف بمسؤولية والحفاظ على لياقتهم أثناء وجودهم في المنزل. وندعوهم للانضمام إلينا في تعزيز الأجواء الإيجابية ونشر الوعي من خلال مشاركتنا مقاطع الفيديو لتدريباتهم والتقدم الذي يحرزونه».