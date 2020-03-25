منافسات «WWE» مجانية للمتابعين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت «دبليو دبليو إي»، أنه اعتباراً من أمس، ستوفر قسماً كبيراً من مكتبة شبكة «دبليو دبليو إي»، وتوسع المواد المجانية المعروضة، لتمنح المتابعين إمكانية متابعة آلاف الساعات من المحتوى الاستثنائي عند الطلب، والتي تشمل أيضًا منافسات راسلمانيا التاريخية، إضافة إلى عددٍ لا يحصى من عروض المشاهدة عبر الدفع، والأفلام الوثائقية الأصلية، وغير ذلك من المواد والبرامج، وذلك لفترة محدودة، ويشمل هذا العرض غير المسبوق لعشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم كل حلقة عرضت حتى الآن من عروض راسلمانيا التنافسية، بالإضافة إلى جميع عروض رويال رامبل، وسمرسلام، وسيرفايفر سيريس، وجميع العروض الأصلية مثل العرض الوثائقي WWE 24، وعروض أخرى مثيرة.