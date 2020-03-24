اللجنة الأولمبية الدولية تعلن رسمياً تأجيل طوكيو 2020

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل كحد أقصى.

وقال البيان المشترك الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لطوكيو 2020 إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحثا في اتصال هاتفي آخر التطورات المتعلقة بتنظيم الأولمبياد هذا العام والمخاطر المترتبة على ذلك بسبب انتشار فيروس (كورونا) حول العالم.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على إعادة جدولة أولمبياد طوكيو إلى ما بعد 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021.

كما اتفق الجانبان على إبقاء الشعلة موقدة في اليابان وكذلك على عدم تغيير مسمى البطولة.