منازل اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدربين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عقب تعليق النشاط الرياضي، احترازاً بسبب فيروس (كورونا)، الذي أوقف نشاط معظم الدوريات الأوروبية والآسيوية، وضعت الأجهزة الفنية لأندية الساحل الشرقي، وتحديداً التي تتواجد في دوري الخليج العربي كلباء، خورفكان، الفجيرة برنامجاً مكثفاً للاعبين، يتم عن بعد، ويكون التواصل بين المدرب واللاعبين عبر الهاتف أو عن طريق إرسال مقاطع فيديو للاعببن في أماكن إقاماتهم .

والتي تحولت إلى ساحات لتدريبات الإحماء وذلك حتى يكونوا في الفورمة تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي متى ما زالت الأسباب الحالية التي استدعت إيقاف الموسم الكروي بكافة مسابقاته، كما أن إدارات الأندية وشركة كرة القدم استغلت التوقف وقامت بتعقيم كامل لمرافق النادي.