أطباء يحذرون من عودة «البريمرليغ» في يونيو

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن عدداً من أطباء الأندية الإنجليزية حذروا من استئناف الدوري الإنجليزي «البريمرليغ» في شهر يونيو القادم.

وأوضح أحد الأطباء في تصريحات لـ «ديلي ميل»، أنه من الصعب اللعب يوم السبت والأربعاء، والسبت من الأسبوع التالي، والذي سيزيد من الإصابات دون شك، وخاصة بين اللاعبين الذين لديهم تاريخ مع الإصابات، مثل هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشار الطبيب الإنجليزي، إلى أن الفترة الزمنية بين نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو وبداية الموسم الجديد في شهر أغسطس هي قصيرة جداً، ما سيزيد من الإصابات والمتاعب بين اللاعبين.