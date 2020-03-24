العطاس: مسؤولية الرياضيين كبيرة في مساعدة القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خالد العطاس مدافع بني ياس أن أهل الرياضة لديهم مسؤولية كبيرة في مساعدة القطاع الصحي والأطباء لمواجهة فيروس «كورونا»، ذاكراً أن الإمارات ستظل بخير بفضل الله، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، ودعا خالد العطاس الذي التزم بأداء تدريباته الفردية بمنزله، إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، التي تصدر حول «كورونا» بعد أن ظل البعض يروج لإخبار غير صحيحة، مع دعوته لمساعدة الدولة في الالتزام بالبقاء بالمنازل باعتبارها الوسيلة الأفضل حالياً للقضاء على الفيروس، وذكر لاعب السماوي الشاب أن كل شخص عليه أن يحجر على نفسه وعلى أبنائه، وقال إنه بالتعاون معاً يمكن تجاوز هذه الفترة الصعبة.

تدريبات منزلية

وكشف مدافع السماوي عن أدائه لتدريبات يومية في منزله بهدف المحافظة على اللياقة البدنية والجاهزية لمباريات الدوري بعد استئناف المنافسة، مشيراً إلى حرصه يومياً على التدريبات بمتابعة من الجهاز الفني، وتمنى العطاس انقشاع الأزمة الصحية في الوقت القريب عن العالم وعودة الحياة إلى طبيعتها.

حملة توعية

وفي السياق واصل نادي بني ياس حملته التوعوية ضد فيروس «كورونا»، والتي حظيت بإشادة كبيرة، بعد أن ظل النادي يقدم نصائح يومية للمجتمع حول الوقاية من المرض وكيفية محاربته.

مقابلة

وشدد النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أهمية مقابلة الطبيب حول ظهور أعراض المرض، مع ارتداء قناع الوجه لحماية الآخرين والعاملين في محال الرعاية الصحية وكل أفراد الأسر.