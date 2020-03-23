تأجيل عمومية ألعاب القوى بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر اتحاد ألعاب القوى، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد، والتي كانت مقررة مساء بعد غدً الأربعاء، حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الراهنة، وتعليق النشاط الرياضي في الدولة.

كما خاطب الاتحاد الأندية بتأجيل كافة المسابقات المتبقية من برنامج الموسم الجاري إلى موعد آخر يحدد لاحقاً، مع إمكانية إلغاءها إذا لم تتح الظروف بإقامتها.

والجدير بالذكر أن الأندية كانت قد حاولت عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، إلا أن النصاب القانوني للطلب لم يكتمل، ليتم الاستقرار على العمومية العادية للقاء الأندية وتوضيح بعض الأمور التنظيمية والفنية، إلا أن الظروف الحالية حالت دون عقدها في الموعد المقرر.