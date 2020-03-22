نجوم كرة السلة: شكراً قادتنا وملتزمون يا وطن

المصدر: دبي-ياسر قاسم

عبر عدد من نجوم كرة السلة نيابة عن كل زملائهم اللاعبين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولحكومتنا، نظير الاجراءات الاحترازية المهمة للحد والوقاية من "فيروس كارونا"، مؤكدين الالتزام بكافة التوجيهات اتساقاً مع شعار "ملتزمون يا وطن".

وأكد اللاعب المخضرم قائد المنتخب الوطني السابق علي عباس، حرص الجميع على مقابلة الجهود التي تبذلها الدولة بالالتزام بما يصدر من توجيهات، وبذات المعنى تحدث الكابتن جاسم عبد الرضا لاعب المنتخب الوطني وفريق شباب الأهلي معدداً الفوائد التي تعود للشعب من إلتزامه بما صدر من توجيهات سديدة للحكومة الرشيدة، وعبر زميله في فريقه وفي المنتخب الوطني محمد عبد اللطيف عن ذات المعاني، فيما وجه لاعب المنتخب وفريق النصر طلال سالم رسالة مماثلة، وحرص اللاعبون الأربعة على تسجيل مقاطع فيديو، وجهوا خلالها رسائل تعبر عن امتنانهم لما تقوم به الدولة من حرص وتنبيه وبذل لأقصى الجهود في توفير الأمن والسلامة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، جاء فيها ما يلي:

علي عباس

اخواني واخواتي الاعزاء، نحن الآن نعيش في أيام صعبة في ظل توقف الرياضة بسبب فيروس "كورونا" وعلينا جميعاً أن نلتزم بالقرارات والتوجيهات التي صدرت من حكومتنا الرشيدة التي تعمل دوماً اجراءات احترازية للوقاية من المرض، وعلينا الالتزام بما تطلبه قيادتنا ونحن نقول لقيادتنا "دوماً معكم ونشكركم على كل ما تبذلوه وتقدموه لنا".

جاسم عبد الرضا

نعم نعيش أيام صعبة في ظل توقف الرياضة بسبب "كورونا" ولكن العزاء في ان هذا التوقف الاضطراري يساعدنا ويساعد مجتمعنا للوقاية وعلينا ان نلتزم جميعا بكل القرارات التي تتخذها حكومتنا الرشيدة، وهي قرارات احترازية مهمة تراعي أقصى درجات الوقاية من المرض، ونحن نقول لقادتنا "دوماً معكم .. وملتزمون يا وطن".

طلال سالم

اريد توجيه رسالة هذا الظرف الذي توقفت فيه الرياضة في كل العالم، علينا جميعا الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة، وهي كفيلة للحد والوقاية من المرض، وأقول لقادتنا "دوماً معكم ونسأل الله للجميع الصحة والسلامة".

محمد عبد اللطيف

في ظل توقف الرياضة وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، يجب علينا أن نتكاتف واتباع جميع تعليمات وتوجيهات حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظنا ويبعد عنا كل سوء، ونقول لقادتنا "نحن معكم وملتزمون يا وطن".