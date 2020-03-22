رسائل توعوية من اتحاد الغولف للأندية

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

وجّه اتحاد الغولف رسائل توعوية لجميع الأندية الأعضاء، والبالغ عددها 22 نادياً، بحتمية التعايش مع الوضع الصحي الحالي الذي يعيشه العالم، والتي تتوافق مع توجهات قيادة الدولة والهيئة العامة للرياضة، والتي تستهدف سلامة جميع أفراد المجتمع، وقال خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، نتطلع إلى امتثال جميع النوادي للتعليمات، وأهمها تأجيل جميع الأحداث والأنشطة بكل أنواعها، أو إلغاؤها بشكل نهائي، بما فيها التجمعات التي تشهد وجود 50 مشتركاً أو أكثر، ويجب على الأندية تجنب قدر الإمكان النشاط الخاص بمناطق تسديد الكرات، وإعادة جدولة الأوقات، بما يضمن عدم وجود تجمعات لعدد كبير من الممارسين في آنٍ معاً، كما يجب على الأندية الامتناع عن استضافة المجموعات القادمة من الخارج، أو إقامة أي ورش عمل خاصة برياضة الغولف، وإلغاء جميع الدروس والحصص التدريبية للاعبين، كما يحظر على جميع الأندية، تنظيم أي منافسات خاصة بالرياضيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأقل.