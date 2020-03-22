جوهر يوجّه توصيات لمنتخب الأجسام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توجه أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنة المسابقات مدير المنتخب الأول، بعدد من التوصيات المتعلقة بتدريبات المنتخب الوطني للرجال والشباب، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية والمرونة المطلوبة، خلال فترة إغلاق الصالات الرياضية والتدريبات الجماعية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة حالياً لمواجهة فيروس كورونا، ويأتي في مقدمتها حفاظ اللاعبين على الصحة العامة، وأنه بمقدور لاعبي المنتخب ممارسة الرياضة في منازلهم، لأن رياضة بناء الأجسام رياضة فردية، ويمكن التواصل مع المدربين والإداريين والمشرفين الفنيين عبر الاتصال الهاتفي، لتلقي التعليمات الفنية في هذا الخصوص، مؤكداً أن غالبية لاعبي المنتخب يمتلكون في منازلهم أدوات لممارسة هذه الرياضة.