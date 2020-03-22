«المسك» تتوّج بسيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توجت «المسك» التابعة لمؤسسة هجن الرئاسة، بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، في المهرجان الختامي الأربعين لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020»، والذي اختتم فعالياته أمس، في الميدان الغربي للهجن بالوثبة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وجمع غفير من الملاك المشاركين ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأهدت «المسك» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، هجن الرئاسة، سيف الحول المفتوح في أقوى أشواط المهرجان، بعد أن قدمت أداءً رائعاً خلال مسافة السباق البالغة 8 كلم، لتحصد الناموس وأغلى الرموز، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم، ويعد سيف ختامي الوثبة الرمز الثالث في مسيرة «المسك» بعد أن توجت بسيف الحول المفتوح في مهرجان ولي عهد دبي عام 2018، وسيف الحول في ختامي المرموم للهجن عام 2019.

سيطرة هجن الرئاسة

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس للحول المفتوح بعد أن جاءت «مطفية» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في المركز الثاني، ونالت الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب «مرضية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر بن ماجد الخييلي، وحصلت على 500 ألف درهم، وتألقت مؤسسة هجن الرئاسة في اليوم الختامي للمهرجان وحصلت على 3 رموز، بعد أن انتزعت ناموس ورمز الشوط الثاني المخصص للزمول المفتوح، إذ قاد المضمر علي جميل الوهيبي «هملول» للفوز بالمركز الأول، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه ليحصل على سيف وجائزة مالية 2 مليون درهم، بينما جاء ثانياً «دنجلاوي» المملوك لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي وحصل على جائزة مليون درهم.

وحل ثالثاً «أشقر» المملوك لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، وحصل على 500 ألف درهم، وشهد الشوط الثالث المخصص للحول المحليات سيطرة هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما قدمت «الهبيبة» أداءً رائعاً بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخبيلي، وحسمت المركز الأول، لتحصل على خنجر وجائزة مالية مليون درهم، وواصل أحمد الخبيلي تألقه بقيادته «روعة» للحصول على المركز الثاني وحصلت على 500 ألف درهم، وأكمل المضمر علي جميل الوهيبي تألق هجن الرئاسة بقيادة «الخوارة» للفوز بالمركز الثالث، وحصلت على جائزة قدرها 250 ألف درهم.

نجاح «العاصفة»

ونجحت هجن العاصفة في حصد رمز الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات بعد تألق المضمر غياث الهلالي في قيادة «مثير» الذي نجح في حصد المركز الأول، وخصوصاً في آخر كيلومتر بعدما وسع الفارق مع منافسيه، ليحسم الصدارة ويحصل على بندقية وجائزة مالية 500 ألف درهم، وجاء خلفه «الشامي» المملوك لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي وحصل على 250 ألف درهم، وتبعه ثالثاً «إكسبو» المملوك لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي وحصل على 150 ألف درهم.

دعم القيادة

وهنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على إنجاز هجن الرئاسة في ختامي الوثبة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن كان له أكبر الأثر في ما وصلت إليه الرياضة التراثية الأصيلة من تطور، وأشاد بنجاح المهرجان وخاصة أن العام الحالي شهد نسخة استثنائية كون المهرجان يحتفل بعامه الأربعين منذ انطلاقته في 1980، ووصوله لهذه المرحلة المتقدمة، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالاهتمام بالرياضات التراثية وفي مقدمتها الهجن، ووجه الشكر إلى أعضاء اللجان باللجنة العليا المنظمة التي بذلت جهوداً كبيرة في نجاح المهرجان، موجهاً التهنئة لكل ملاك الهجن الفائزين بالناموس والرموز الغالية.