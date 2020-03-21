القرقاوي: ملتزمون يا وطن

وجه اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة كلمة للرياضيين عموماً وأسرة كرة السلة، كلمة أكد فيها الألتزام بالتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة حتى نعبر جميعاً والعالم من حولنا، الظروف الحالية، متمنياً من جميع أبناء الوطن مواطنين ومقيمين، مواصلة التزامهم والتضرع لله عز وجل أن يزيل هذه المحنة عن العالم أجمع.
#القرقاوي: ملتزمون يا وطنhttps://t.co/PGJVGEUwr6 #خلك_في_البيت #StayHome #كوفيد_19#كورونا_الجديد#COVID19#وقاية_وأمان #صحتكم_أمانة#الوعي_أهم_وقاية#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YMK0O92Zz1— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 21, 2020