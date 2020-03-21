القرقاوي: ملتزمون يا وطن

المصدر: دبي-ياسر قاسم

وجه اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة كلمة للرياضيين عموماً وأسرة كرة السلة، كلمة أكد فيها الألتزام بالتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة حتى نعبر جميعاً والعالم من حولنا، الظروف الحالية، متمنياً من جميع أبناء الوطن مواطنين ومقيمين، مواصلة التزامهم والتضرع لله عز وجل أن يزيل هذه المحنة عن العالم أجمع.