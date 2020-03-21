«الشاهينية» تحلّق بسيف الحول المفتوح في مهرجان الوثبة للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توجت «الشاهينية» لحميد سعيد النيادي بسيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول المفتوح، في ختام منافسات هجن الجماعة، التي أقيمت أمس، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020»، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وجمع غفير من الملاك المشاركين ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويسدل الستار اليوم على النسخة الـ40 من المهرجان، بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي تتنافس على مدار 4 أشواط لحصد أغلى رموز ختامي الوثبة، وحسمت «الشاهينية» لقب الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح لمسافة 8 كلم، لتهدي مالكها سيف صاحب السمو رئيس الدولة.

إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها 3 ملايين درهم، وجاءت ثانية «باركلين» لحمد راشد غدير الكتبي، وحلت ثالثة «الظفرة» لمحمد زايد خلفان المنصوري، وحلق «هزام» لصالح محمد نصره العامري بلقب الشوط الثاني للزمول المفتوح .

السيف لـ«مياسة»

وفي الشوط الثالث كانت «مياسة» لفرج حمودة الظاهري على موعد مع سيف الحول المحليات، وشهد الشوط الرابع للزمول المحليات فوز «وافي» لحمد راشد غدير الكتبي ببندقية الشوط.

فئة الإنتاج والجماعة

وأقيمت الأشواط من الخامس وحتى الثامن للهجن من فئة الإنتاج، إذ أكدت «شواهين» لحمد نهيان سالم العامري قدراتها العالية لتتوج بالسيف السادس في مسيرتها بعد أن انتزعت سيف الحول المحليات الإنتاج في الشوط الخامس، وكان «مسلي» لحمد بيشان العجمي على قدر التوقعات التي وضعته في مقدمة المرشحين بالفوز في الشوط السادس للزمول المحليات الإنتاج، إذ انتزع بندقية الشوط .

وتوجت «الهدة» لعبيد حلوس ذيبان العامري بسيف الحول المهجنات الإنتاج في الشوط السابع، واختتمت منافسات هجن الجماعة في المهرجان بفوز «الصيرمي» لمحمد راشد غدير الكتبي ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج في الشوط الثامن.