تأجيل أغلى كؤوس البولو

المصدر: (أبوظبي - وام)

بناءً على توجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتماشياً مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسات الرياضية والهيئات المعنية بالدولة للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، قرر نادي غنتوت تأجيل منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2019 - 2020، التي ينظمها نادي غنتوت، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، أعلن ذلك زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي في تعميم لكافة الفرق المشاركة والجهات ذات الصلة.