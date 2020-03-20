هجن الجماعة تتنافس على سيف ختامي الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يدخل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية، اليوم الجمعة، مراحله الحاسمة، إذ تقام منافسات الحول والزمول لهجن الجماعة، التي تشهد التنافس على أغلى الرموز، وهي سيف صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في الفترة المسائية بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، 8 رموز، تعد الأغلى على الإطلاق، في أقوى أشواط المهرجان لهجن أبناء القبائل، إذ تتصارع المطايا المشاركة على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، والجائزة المالية، وقدرها 3 ملايين درهم في الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح.

بينما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، والصراع على بندقية الشوط ومليوني درهم، فيما خصص الشوطان الثالث والرابع للحول والزمول المحليات، وجائزتهما مليونين ونصف، ومليون ونصف درهم على الترتيب، إضافة إلى الرمزين سيف وبندقية.

ومن المقرر أن تقام الأشواط من الخامس وحتى الثامن للحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، إذ تتنافس المطايا على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، والجائزة المالية، وقدرها مليون ونصف درهم في شوطي الأبكار، بينما يحصل الفائز في شوطي الجعدان على بندقية ومليون ونصف درهم.

منافسات

وكانت منافسات أمس، قد شهدت منافسة قوية خلال تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن الجماعة، حيث تقاسمت مؤسستا هجن الرئاسة والعاصفة، ألقاب أشواط الفترة المسائية، التي أقيمت لمسافة 8 كلم، بواقع 5 ألقاب لكل منها، كما توجت «الفارعة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، بناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.07.7 دقيقة.

وفاز «شاهين» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، بلقب الشوط الثاني للزمول، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.42.4 دقيقة، فيما شهد الشوطان الثالث والرابع، فوز هجن الرئاسة بالمركز الأول، عن طريق «زعفرانة»، مع المضمر علي جميل الوهيبي، و«الرباعة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي.

سيطرة

وسيطرت هجن العاصفة على 4 أشواط متتالية، من الخامس وحتى الثامن، في ظل تألق واضح للمضمر غياث الهلالي، بينما اختتمت مؤسسة هجن الرئاسة، المنافسات، بالتتويج بلقب الشوطين التاسع والعاشر، عن طريق «جبارة»، مع المضمر علي جميل الوهيبي، و«بشاير»، بقيادة المضمر محمد المهيري.

وعلى صعيد منافسات الفترة الصباحية للحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت على مدار 12 شوطاً، حلقت «تراحيب» لسعيد جابر الحربي، بناموس الشوط الأول للحول المحليات، محققة أفضل توقيت، في زمن قدره 12:30:00 دقيقة. وتصدرت «الناوية» لحمد العجمي، الشوط الثاني للحول المهجنات، في توقيت قدره 12:36:06 دقيقة.

ونال «شاهين» لعبيد العامري، المركز الأول للشوط الثالث للزمول المحليات، بزمن 13:01:09 دقيقة.