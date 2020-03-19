حمدان بن محمد يشهد منافسات الثنايا في «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات اليوم التاسع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2020»، الذي يقام في عامه الأربعين، بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة، بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من نجائب الأصايل، من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة المسائية، أمس، لمسافة 8 كلم، في الميدان الغربي للهجن بالوثبة، إضافة إلى جمع غفير من ملاك الهجن ومحبي الرياضة التراثية في الدولة.

وتواصلت المنافسة القوية بين مؤسستي هجن العاصفة والرئاسة، خلال المهرجان، من أجل حصد الناموس، وفي أشواط الرموز، على وجه الخصوص، إذ تقاسم الشعاران العملاقان رموز سن الثنايا في الأشواط الرئيسة، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، خلال الفترة المسائية.

تألق

وحصدت مؤسسة هجن العاصفة، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أول رموز الثنايا، بعد أن توجت بكأس الأبكار المفتوح، في الشوط الرئيس الأول، عن طريق «منحلة»، بقيادة المضمر المتألق غياث الهلالي، إذ نجحت في إنهاء السباق في 11.52.7 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «الطاغية» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، التي حلت في المركز الثاني، بتوقيت 11.53.2 دقيقة، فيما أنهت الشوط في المركز الثالث، «دمعة» لهجن العاصفة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 11.55.2 دقيقة.

وشهد الشوط الرئيس الثاني، المخصص للثنايا الجعدان المفتوح، تألق مؤسسة هجن الرئاسة، التي استطاعت تحقيق بندقية الشوط، بعد فوز «بدران»، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، بالناموس والمركز الأول، بتوقيت 12.03.3 دقيقة، وبفارق مريح عن «شاهين» لهجن زعبيل، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، الذي جاء ثانياً، بزمن قدره 12.07.4 دقيقة، بينما حل في المركز الثالث «مبلش» لهجن الرئاسة، بزمن قدره 12.07.9 دقيقة.

سيطرة

وسيطرت مؤسسة هجن الرئاسة، على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الثالث، وحلقت «الشهامة»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بكأس الأبكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.12.3 دقيقة، متفوقة على «فياضة»، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، التي جاءت في المركز الثاني، بينما حلت «ميزة»، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، في المركز الثالث.

وعادت مؤسسة هجن العاصفة لتحصد الثنائية ورمز الشوط الرئيس الرابع، عن طريق «الواش»، بقيادة غياث الهلالي، الذي انتزع بندقية الجعدان المحليات، بعد أن سيطر على مجريات الشوط بالكامل، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.14.3 دقيقة، وبفارق أكثر من 3 ثوانٍ عن «هداد» لهجن العاصفة أيضاً، فيما حل «هملول» لهجن الرئاسة، في المركز الثالث.

وشهدت أشواط المحليات والمهجنات من الخامس وحتى العاشر، تألقاً واضحاً من مؤسسة هجن العاصفة، التي نجحت في حصد ناموس ولقب 5 أشواط إضافية، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ «هملولة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد.

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تقاسمت مؤسستا هجن الرئاسة والعاصفة ألقاب أشواط الفترة الصباحية لسن الثنايا التي أقيمت على مدار 14 شوطاً، بعدما نجح كل شعار في الفوز بالمركز الأول في 7 أشواط.