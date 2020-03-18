الزرعوني: الغولف العربي تطور بقيادة إماراتية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، أن تطور الغولف العربي يعود لجهود وتوجيهات الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، ونجاحه في دعم اللعبة والاهتمام بها، ما أدى إلى انتشارها بشكل ملحوظ في الدول العربية.

وكذلك بالتعاون المتميز من جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي، حتى وصلت أعداد الدول التي تشارك في البطولات العربية الرسمية إلى 16 دولة، بعد أن كانت عشر دول، هذا إلى جانب التنوع بالبطولات على مستوى الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية.

وأعلن الزرعوني أن مجلس إدارة الاتحاد العربي ومن خلال توجيهات رئيس الاتحاد، قرر عدم إقامة بطولتي الرواد للرجال فوق 50 سنة بنسختها الثانية، وبطولة التحدي العربي بين المنتخبين العربيين بنسختها الأولى والتي استحدثها الاتحاد العربي.