الفجيرة البحري يوقف نشاطه ويؤجل بطولاته

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

‪‎أعلن أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية إيقاف النادي لكافة الأنشطة والفعاليات إلى جانب البطولات التي كان مقرراً قيامها خلال شهري مارس وأبريل المقبل، وشمل التعليق أي نشاط مرتبط بأكاديمية نادي الفجيرة للزوارق السريعة والخاصة بتدريب الناشئين بعد أن تم منح جميع المشاركين في هذه الألعاب وأجهزتهم الفنية والتدريبية عطلة مفتوحة، وأشار إبراهيم إلى أن بطولة قوارب التجديف " الشوش " للناشئين والتي كان المفترض قيامها خلال الشهر الحالي أيضا تم تأجيلها لأجل غير مسمى احترازا ، كما كشف إبراهيم عن تعقيم كامل لكافة مرافق ومكاتب النادي منوها إلى ان صحة الجميع فوق كل اعتبار ونحن في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي نشيد بقرار إيقاف الأنشطة المختلفة في الدولة وذلك حرصًا على سلامة الجميع معربًا عن امله في ان تزول كافة الأسباب وان تعود الأنشطة والفعاليات في اقرب وقت ممكن.