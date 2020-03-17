الريسي: موعد لاحق لبطولة «أم الإمارات» للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، أنه سيتم تحديد موعد لاحق لإقامة النسخة الثانية من البطولة هذا العام، والتي كان مقرراً إقامتها بمدينة شاتورو الفرنسية خلال الفترة من 13 - 18 أبريل المقبل، وبالتنسيق مع الاتحادين الدولي والفرنسي للرماية.

وقال الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إن اللجنة ارتأت تنفيذ التوجهات العامة للدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية في الوقت الراهن. وأكد أنه من أولويات اللجنة المنظمة الحرص على صحة وسلامة اللاعبات والمنظمين والجمهور. وأشار الريسي إلى أن اللجنة المنظمة وبعد دراسة عميقة لما يحدث في المنطقة والعالم، وبعد الاستئناس برأي الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الفرنسي للرماية محتضن الحدث العالمي ومجموعة اللولو العالمية راعية البطولة، كان الاتفاق وبالإجماع على عدم إقامة البطولة في الوقت الحالي، وتحديد موعد جديد لها في ما بعد.

مشيداً وموجهاً الشكر إلى مجموعة اللولو العالمية، التي قدمت رعاية مستمرة للبطولة منذ انطلاقتها، ما ضاعف من النجاحات التي تحققت في النسخة الأولى، التي اختتمت الشهر الماضي في مصر، والتي تدفع اللجنة المنظمة إلى الحرص على أن تكون النسخ الثلاث المقبلة في فرنسا وكازاخستان والعاصمة أبوظبي في أبهى صورة، ليتحقق الهدف السامي الذي أقيمت من أجله البطولة. ونوه الدكتور الريسي بأن اللجنة المنظمة ستحدد المواعيد الثلاثة المقبلة لبطولات فرنسا وكازاخستان والإمارات في الوقت المناسب، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية ومصلحة الرياضيات المشاركات.