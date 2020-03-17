«دمعة» تهدي هجن العاصفة كأس الإيذاع الأبكار المفتوح في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تقاسمت هجن الرئاسة، وهجن العاصفة، رموز منافسات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2020»، التي أقيمت أمس، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بالعاصمة أبوظبي، في اليوم السابع للمهرجان، الذي يختتم فعالياته يوم 21 مارس الجاري.

حضر السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالإضافة إلى عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «دمعة»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كأس الأبكار المفتوح، وحصدت أول رموز تحديات الإيذاع، التي أقيمت في الفترة المسائية، أمس، لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة، لتؤكد «العاصفة» أداءها المميز في المهرجان هذا العام في أشواط الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتمكنت هجن العاصفة من حصد كأسي الأبكار المفتوح والمحليات، بينما استطاعت هجن الرئاسة، التألق في شوطي الجعدان، ونالت بندقيتي المفتوح والمحليات.

سيطرة

وسيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الأول، إذ قطعت «دمعة» مسافة الشوط في 8.49.9 دقيقة، وجاءت «شرارة» في المركز الثاني بفارق أقل من ثانية، وفي المركز الثالث، حلت «حكمة» بـ 8.51.1 دقائق.

بينما شهد الشوط الرئيس الثاني للإيذاع الجعدان المفتوح سيطرة كاملة لهجن الرئاسة، عن طريق «مدمر»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، وحصدت بندقية الشوط و400 ألف درهم، مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات أمس، بتوقيت قدره 8.44.9 دقائق، تاركاً المركزين الثاني والثالث لـ «الشهم» و«ناهي»، بقيادة المضمر سلطان سالم الوهيبي.

وعادت هجن العاصفة في الشوط الرئيس الثالث، لتحصد الرمز الثاني عن طريق «طلايع»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وكأس الأبكار المحليات، إذ شهد الشوط منافسة قوية بين «طلايع»، التي عبرت خط النهاية أولاً بتوقيت 8.54.0 دقائق، وبفارق ضئيل عن «الهايلة» لهجن الرئاسة، التي جاءت في المركز الثاني، و«العفريت» للرئاسة، بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي ثالثة.

وحلق «عالي» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الرمز الرابع، بعد أن خطف بندقية الجعدان المحليات، بعد منافسة شرسة مع «الواعي» لهجن الرئاسة، مع المضمر علي جميل الوهيبي، و«المسك» لهجن الرئاسة.

الصباحية

شهدت أشواط الفترة الصباحية، سيطرة واضحة لهجن العاصفة، التي نجحت في الفوز بلقب 8 أشواط من 17 شوطاً شهدتها المنافسات، بينما ذهب لقب 6 أشواط إلى هجن الرئاسة.

افتتحت هجن العاصفة أول أشواط الصباحية، عبر «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، وتوجت الفائزة بالشوط الأول المخصص للأبكار المحليات، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 8:58:00 دقائق، محققة أفضل توقيت، وفي الشوط الثاني، حصدت هجن الرئاسة أول ألقابها بفوز«بشائر»، بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي، في شوط الأبكار المهجنات، وكانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت بلغ 9:04:03 دقائق، وعادت هجن العاصفة وأحرزت اللقب الثالث، عن طريق «شاهين»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، في شوط الجعدان المحليات، وحقق الفائز المركز الأول في توقيت قدره 9:00:09 دقائق.

شاهين

توج بالشوط الرابع «شاهين» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد بن عتيق زيتون المهيري، بتوقيت بلغ 9:05:03 دقائق، وفي الشوط الخامس، كانت «الشاهينية» لهجن العاصفة، على موعد مع ناموس الشوط للأبكار المحليات، وأهدت شعار العاصفة ثالث الألقاب، بقيادة المضمر غياث الهلالي، بتوقيت قدره 8:59:05 دقائق، وواصل غياث الهلالي التألق، وخطف ناموس الشوط السادس، محققاً اللقب الرابع.

وتواصل الصراع بين شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وحصدت هجن الرئاسة اللقب الثالث، بالفوز في الشوط السابع، عن طريق «السيف»، بقياد راشد محمد بالسم المنصوري، بتوقيت قدره 9:04:06 دقائق، ووصل الشعار الأحمر للقب الرابع، بعد تفوق «المتحد»، بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، في الشوط السابع، بزمن قدره 9:09:02 دقائق.

وعادت هجن العاصفة للتألق، وكسبت الشوط التاسع، عبر «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي، ووصلت إلى اللقب الخامس، وأهدت «السبعة»، هجن الرئاسة، الفوز الخامس، بتفوقها في عاشر الأشواط، بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي.

ألقاب

وواصل الشعار الأزرق «العاصفة»، حصده للألقاب، بعد أن حقق المضمر غياث الهلالي ناموس الشوط الحادي عشر، عن طريق «الشاهينية»، محققاً اللقب السادس. وتوج «شاهين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بناموس الشوط الثاني عشر، بقيادة المضمر سيف عتيق محمد العميمي، وذهب الشوط الثالث عشر إلى «طشار» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي، وعادت هجن العاصفة للفوز، وحصلت على الشوط الرابع عشر، عبر «الشاهينية»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، والوصول إلى اللقب السابع.

وأهدت «الشاهينية»، هجن الرئاسة، لقب الشوط الخامس عشر، واللقب السادس، بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري، وكسبت هجن العاصفة، اللقب الثامن عن طريق «الشاهينية»، والمضمر المتألق غياث الهلالي، بعد التفوق على المنافسات في الشوط السادس عشر، واختتمت أشواط الصباح، بفوز «هملولة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع عشر، بقيادة المضمر سعيد محمد بن مروشد.

11

خطفت «طوارئ» لهجن العاصفة في الفترة المسائية، لقب الشوط الـ 11، فيما جاء الختام مع «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر فيصل طالب المري، التي توجت بناموس الشوط الـ 12 الأخير.

28

تقام اليوم الثلاثاء، تحديات سن الثنايا لهجن الجماعة، وذلك عبر 28 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، التي تتنافس فيها المطايا المشاركة على 8 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والمهجنات والإنتاج.