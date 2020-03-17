«عمومية اليد» تناقش 48 اقتراحاً من الأندية

المصدر: (دبي - فايز بجبوج)

ناقشت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد 48 اقتراحاً تقدمت بها أندية العين والنصر وشباب الأهلي والشارقة والوحدة ودبا الحصن والجزيرة، وتمت إحالة معظم الاقتراحات إلى اللجان المختصة في الاتحاد لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة، قبل أن يتم فتح باب التصويت على القرارات المهمة، ومن أبرزها قرار إبقاء المحترف الأجنبي من عدمه للموسم المقبل.

كما أقرّت الجمعية منح اللاعب من فئة المقيمين الفرصة الأكبر والأكثر بالمشاركة في جميع بطولات المراحل السنية ومعاملته كما هو اللاعب المواطن بالتواجد بأكثر من فئة عمرية ضمن البطولات الرسمية، كما طال مزيد من النقاش موضوع لاعب فريق الرجال من فئة المقيمين، وأقر الجميع الاستمرار في مشاركته وفق ضوابط وشروط سيتم تحديدها، وبشرط ألا يكون مسجلاً كلاعب دولي في أحد الأندية المحلية أو الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 لاتحاد اللعبة، الذي عقد أول من أمس في قاعة البادية بفندق هوليداي إن فيستيفال بدبي، وحضره ممثل الهيئة العامة للرياضة، عبدالعزيز الحصان، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، ناصر الحمادي وعبدالله الكعبي وداود المليح ومحمد الطابور ومحمد خميس، و14 من ممثلي الأندية، في حين غاب ممثلا ناديي كلباء والبطائح.