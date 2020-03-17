منافسات ساخنة في كأس البولو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق اليوم، مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2020، التي ينظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بإقامة مباراتين مهمتين على ملعب نادي غنتوت للبولو من دون جمهور.

واللقاء الأول يجمع بين فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، في مواجهة ديربي مثيرة، خاصة بعد فوز فريق أبوظبي في الجولة الأولى على فريق ديزرت بالم، فيما فاز غنتوت على فريق بنجاش، ما يؤكد أهمية المباراة للطرفين، وفي المباراة الثانية سيكون عنوان اللقاء التعويض، عندما يتقابل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق ديزرت بالم بقيادة يوسف بن دسمال، بعد خسارة الأول أمام فريق الحبتور، فيما تعثر فريق ديزرت بالم أمام فريق أبوظبي، ما يؤكد أهمية اللقاء ورغبة الفوز للبقاء في صلب المنافسة، حتى ختام مباريات الدور التمهيدي.