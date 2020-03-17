«الدكتور وهيسكيث» بطل دوري الحبتور

المصدر: دبي - فائز بجبوج

فاز فريق الدكتور عبد الرحمن وهيسكيث، بلقب دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ساريسا 5/‏‏6، وجاء فوز فريق الدكتور وهيسكيث، على الرغم من التقدم الذي حظي به فريق ساريسا بسبب فارق الهانديكاب، وخاصة في بداية المباراة وشوطها الثاني، الذي انتهى بتقدمه بهدف ونصف الهدف مقابل هدف، إلا أن فريق الدكتور وهيسكيث، بقيادة نجمه كيم روش في ترجيح كفة فريقه.

وكان قد سبق النهائي، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وفيه نجح فريق مهرة من التغلب على فريق وانينجسلي 3/‏‏6، بعد مباراة تفوق فيها اللاعبان طارق وخلف اِبنا راشد الحبتور، في الأشواط الأربعة. وأعرب الدكتور «السعودي» عبد الرحمن العبار، عن سعادته بأول فوز له بلقب البطولة منذ انطلاقتها، موجها الشكر إلى مجموعة الحبتور على تنظيمها مثل هذه البطولات ذات التصنيف المتوسط، التي تتيح للاعبين الهواة الفرصة لإبراز مواهبهم وصقلها، بما يسهم في تطوير مستوياتهم.