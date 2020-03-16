دوري أبطال آسيا لـ "الصالات" لأول مرة بالامارات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دولة الامارات لإستضافة دوري أبطال الاندية الآسيوية لكرة قدم الصالات وهي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث القاري الكبير بالدولة، وجاء الاختيار رداً على طلب الامارات ليكون ممثل الدولة نادي شباب الاهلي، مستضيف للبطولة التي تقام شهر ديسمبر نهاية العام الحالي في صالتي النادي بالممزر والنهدة.

وأوفت الامارات بكافة المتطلبات بتنسيق كامل بين مجلس الشارقة الرياضي المشرف على كرة قدم الصالات ومجلس دبي الرياضي، وجاء الاختيار بعد حصول نادي شباب الاهلي على تقدير جيد جداً متصدرا التقييم الآسيوي وسيقوم وفد من الاتحاد الآسيوي بزيارة النادي للاتفاق النهائي، كما وافق الاتحاد الآسيوي على استضافة دولة الكويت باستضافة كاس آسيا للسيدات لكرة القدم للصالات