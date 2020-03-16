الشارقة «بطل اليد» يتجاوز شباب الأهلي بهدف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد الشارقة أحقيته بلقب دوري الرجال لكرة اليد، بعدما فاز على شباب الأهلي أقرب منافسيه، في الجولة 17، أول من أمس، بنتيجة 28/‏27، ورفع رصيده إلى 51 نقطة مثلت العلامة الكاملة، وسيخوض مباراته المقبلة في الجولة الثامنة عشرة والأخيرة للبطولة أمام فريق الوصل يوم الثلاثاء المقبل، فيما أدت الخسارة إلى تراجع شباب الأهلي للمركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويأتي النصر وصيفاً بـ44 نقطة، بعد أن حقق الفوز بنتيجة 38/‏26 على العين، الذي ظل في موقعه الرابع برصيد 35 نقطة، وفاز فريق الظفرة التاسع بـ 24 نقطة، بنتيجة 26/‏25 على فريق الوحدة العاشر برصيد 19 نقطة، ويأتي بني ياس ثامناً بفارق الأهداف برصيد 24 نقطة.